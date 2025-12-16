Верховный суд 16 декабря рассмотрит жалобу по сделке о продаже квартиры Долиной

Ранее адвокат Полины Лурье раскрыла содержание возражений стороны Ларисы Долиной по делу о квартире в Верховном суде в Москве. В документе адвокат Долиной согласилась с доводами о том, что суд не применил механизм двусторонней реституции по спорной сделке купли-продажи квартиры. В возражениях сторона Долиной ссылается на публичные заявления певицы, в том числе сделанные в эфире федерального телеканала. Защита указала, что судебное решение не нарушает прав Лурье, поскольку она сохраняет возможность взыскать денежные средства с лиц, причастных к мошенничеству. Кроме того, адвокат Долиной поставила под сомнение добросовестность покупательницы. Речь идёт о том, что Лурье якобы не запросила у продавца справку из психоневрологического диспансера о состоянии здоровья.