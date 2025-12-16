Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На челябинской трассе снова продлили ограничение движения из-за снегопада

На федеральной трассе М-5 «Урал» в горно-заводской части Челябинской области еще на четыре часа продлили ограничение движения. Причиной стал снегопад. Об этом сообщил telegram-канал Управления Госавтоинспекции региона.

Большегрузам запретили выезжать на трассу в Челябинской области.

На федеральной трассе М-5 «Урал» в горно-заводской части Челябинской области еще на четыре часа продлили ограничение движения. Причиной стал снегопад. Об этом сообщил telegram-канал Управления Госавтоинспекции региона.

«С 08:00 часов 16 декабря 2025 года продлевается временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта на части автомобильной дороги М-5 “Урал”. Участок — граница с Республикой Башкортостан — поворот на г. Чебаркуль», — говорится в сообщении.

Введение ограничительных мер обусловлено ухудшением погодных условий. В регионе наблюдается снегопад, на дорогах образуется зимняя скользкость, снежный накат и рыхлый снежный покров на проезжей части.

Ограничения ввели с четырех часов дня 15 декабря до полуночи. После — продлили до восьми утра 16 декабря. Текущий запрет действует до полудня. Это ориентировочное время.