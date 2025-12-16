На челябинской трассе снова продлили ограничение движения из-за снегопада

«С 08:00 часов 16 декабря 2025 года продлевается временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта на части автомобильной дороги М-5 “Урал”. Участок — граница с Республикой Башкортостан — поворот на г. Чебаркуль», — говорится в сообщении.