У россиянки обнаружили опухоль размером с футбольный мяч

Ранее у женщины была операция из-за опухоли толстой кишки.
Во Владивостоке у 46-летней женщины удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч. Об этом сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы № 2.
У пациентки при проведении УЗИ и МРТ выявили образование диаметром до 20 сантиметров. Состояние несло риск развития тяжелых осложнений в любой момент, включая некроз яичника. «Объемное вмешательство неизбежно привело к выраженному спаечному процессу, который создавал опасность ранения смежных органов. Благодаря усилиям врачей женщина получила возможность вернуться к нормальной жизни без боли», — цитирует RT представителей больницы.
Операция заняла более двух с половиной часов. Ожидается, что через неделю после вмешательства женщина будет выписана из стационара. При этом требовавшаяся женщине экстренная операция осложнялась, так как ранее она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли толстой кишки с резекцией ее участка, удалением лимфатических узлов и формированием анастомоза.