У россиянки обнаружили опухоль размером с футбольный мяч

Операция заняла более двух с половиной часов. Ожидается, что через неделю после вмешательства женщина будет выписана из стационара. При этом требовавшаяся женщине экстренная операция осложнялась, так как ранее она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли толстой кишки с резекцией ее участка, удалением лимфатических узлов и формированием анастомоза.