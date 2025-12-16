Как не ошибиться с нарядом на новогодний корпоратив: советы стилиста

Многие сотрудники задумываются, как выглядеть стильно на новогоднем корпоративе и при этом не нарушить деловой этикет. Известный стилист Ольга Ким рассказала KP.RU, какие ошибки чаще всего совершают при выборе наряда и как их избежать.