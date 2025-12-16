Как не ошибиться с нарядом на новогодний корпоратив: советы стилиста

Многие сотрудники задумываются, как выглядеть стильно на новогоднем корпоративе и при этом не нарушить деловой этикет. Известный стилист Ольга Ким рассказала KP.RU, какие ошибки чаще всего совершают при выборе наряда и как их избежать.
«В выборе образа на новогодний корпоратив очень важно понимать, что это все-таки не встреча друзей, одноклассников или родственников. Так что рекомендую отложить слишком открытые, откровенные, прозрачные наряды. Это, пожалуй, главная ошибка», — пояснила эксперт.
Ким отметила, что чрезмерное количество украшений и пышные укладки могут испортить впечатление. Большие колье, массивные браслеты и крупные аксессуары одновременно создают эффект перебора. Стилист посоветовала выбирать один яркий акцент и дополнять его умеренно, чтобы образ выглядел гармонично.
Для более спокойного и уместного вида специалист порекомендовала следовать офисному дресс-коду: брюки или юбка длиной миди или макси, закрытый верх и умеренные украшения. Джинсы допустимы только при неформальном формате корпоратива.
