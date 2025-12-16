Экс-замглавы иркутского минздрава обязали вернуть 23 млн рублей

В Иркутской области вынесли окончательный приговор бывшей заместительнице министра здравоохранения области Елене Голенецкой. Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.
Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий. Будучи заместителем министра в 2019 году, она утвердила заявки на закупку обезболивающего препарата «Трамадол» в количестве, значительно превышающем потребности пациентов. Она хотела создать видимость эффективного расходования выделенной субсидии. Однако у препарата истек срок годности, в связи с чем его пришлось уничтожить. Из-за этого бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.
Судом первой инстанции Голенецкую признали виновной в превышении полномочий, приговорив к двум годам лишения свободы с запретом занимать некоторые должности на три года. Также с чиновницы обязали взыскать 23 млн рублей.
Адвокаты пытались обжаловать приговор, но Иркутский областной суд оставил его без изменений. Отбывание наказания в колонии отменили в связи с истечением срока давности. Однако женщину потребовали вернуть 23 млн рублей государству. Приговор вступил в законную силу.
