Экс-замглавы иркутского минздрава обязали вернуть 23 млн рублей

Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий. Будучи заместителем министра в 2019 году, она утвердила заявки на закупку обезболивающего препарата «Трамадол» в количестве, значительно превышающем потребности пациентов. Она хотела создать видимость эффективного расходования выделенной субсидии. Однако у препарата истек срок годности, в связи с чем его пришлось уничтожить. Из-за этого бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.