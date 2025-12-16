На левобережье Красноярска открылись елочные базары

В этом году в районе организовано 13 официальных елочных базаров, крупнейший из которых работает на пересечении улиц Молокова и Батурина. На торговых точках можно приобрести ель, сосну или пихту. Цены начинаются от 1500 и до 7500 рублей.
Для удобства покупателей продавцы упаковывают елки в специальную защитную сетку, что позволяет без проблем доставить их до дома, сообщили в мэрии.
Администрация района совместно с сотрудниками полиции будет проводить регулярные проверки для выявления несанкционированной торговли. За продажу новогодних деревьев без необходимых документов предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.
Адреса елочных базаров в Советском районе:
ул. 9 Мая, 14а;
ул. 9 Мая, 51;
пр-т 60 лет Образования СССР, 7а;
ул. Авиаторов, 68 (на парковке);
ул. Взлетная, 18;
пр-т Комсомольский, 16;
ул. Мате Залки, 5−9;
пр-т Металлургов, 27/1;
пр-т Металлургов, 53−55;
ул. Молокова, 3;
ул. Молокова, 54 (на парковке);
ул. Октябрьская, 2;
ул. Тельмана, 30 г (сквер Космонавтов).