На левобережье Красноярска открылись елочные базары

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе заработали площадки по продаже новогодних деревьев.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В этом году в районе организовано 13 официальных елочных базаров, крупнейший из которых работает на пересечении улиц Молокова и Батурина. На торговых точках можно приобрести ель, сосну или пихту. Цены начинаются от 1500 и до 7500 рублей.

Для удобства покупателей продавцы упаковывают елки в специальную защитную сетку, что позволяет без проблем доставить их до дома, сообщили в мэрии.

Администрация района совместно с сотрудниками полиции будет проводить регулярные проверки для выявления несанкционированной торговли. За продажу новогодних деревьев без необходимых документов предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.

Адреса елочных базаров в Советском районе:

ул. 9 Мая, 14а;

ул. 9 Мая, 51;

пр-т 60 лет Образования СССР, 7а;

ул. Авиаторов, 68 (на парковке);

ул. Взлетная, 18;

пр-т Комсомольский, 16;

ул. Мате Залки, 5−9;

пр-т Металлургов, 27/1;

пр-т Металлургов, 53−55;

ул. Молокова, 3;

ул. Молокова, 54 (на парковке);

ул. Октябрьская, 2;

ул. Тельмана, 30 г (сквер Космонавтов).