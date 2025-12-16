Путин подписал закон об освобождении трех категорий россиян от обязательны работ: о ком идет речь

Еще один документ, подписанный главой российского государства, продлевает на следующий год механизм параллельного импорта и некоторые другие меры по снижению негативных последствий санкционных действий Запада против России. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Мера реализуется в стране с мая 2022 года.