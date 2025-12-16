Путин подписал закон об освобождении трех категорий россиян от обязательны работ: о ком идет речь

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы, которые расширяют запрет на применение обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
Так, согласно очередному нормативному акту от принудительных работ освобождаются матери, воспитывающие детей с инвалидностью, отцы, в одиночку ухаживающих за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом, а также единственные усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.
Второй закон наделяет судебных приставов правом обращаться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего выполнения обязательных работ. Это решение может быть принято, если появляются обстоятельства, исполнению наказания. Например, человеку установили инвалидность I или II группы, наступила беременность либо развилось серьезное заболевание.
Накануне российский лидер подписал закон, согласно которому с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Эта мера позволит им оформлять оплачиваемый больничный.
Вместе с тем, 15 декабря Путин подписал закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют порядок назначения штрафов за непредставление уведомления военкомату о переезде.
Кроме того, президентом был подписан закон, согласно которому Росфинмониторинг получает право на получение информации от Национальной системы платежных карт. Инициатива направлена на противодействие отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.
Еще один документ, подписанный главой российского государства, продлевает на следующий год механизм параллельного импорта и некоторые другие меры по снижению негативных последствий санкционных действий Запада против России. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Мера реализуется в стране с мая 2022 года.