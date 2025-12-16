Сотрудники МЧС опубликовали видео со спасёнными в Пермском крае туристами

Речь идёт о туристах, которые не вышли в назначенное время на место стоянки после совместного выезда в районе Кизеловского и Горнозаводского округов. 13 декабря лишь двое из 13-ти человек вернулись, поиском остальных занялись спасатели и правоохранительные органы. 14 декабря поиски продолжились, а следователи СКР начали проверку по факту исчезновения людей в районе горы Ослянки, было принято решение о возбуждении уголовного дела. 15 декабря стало известно, что в том же месте пропало ещё 6 человек. Вечером 15 декабря всех 19 туристов доставили в поисковый штаб.