Сотрудники МЧС опубликовали видео со спасёнными в Пермском крае туристами в официальном сообществе ведомства в соцсети.
Речь идёт о туристах, которые не вышли в назначенное время на место стоянки после совместного выезда в районе Кизеловского и Горнозаводского округов. 13 декабря лишь двое из 13-ти человек вернулись, поиском остальных занялись спасатели и правоохранительные органы. 14 декабря поиски продолжились, а следователи СКР начали проверку по факту исчезновения людей в районе горы Ослянки, было принято решение о возбуждении уголовного дела. 15 декабря стало известно, что в том же месте пропало ещё 6 человек. Вечером 15 декабря всех 19 туристов доставили в поисковый штаб.
На кадрах, опубликованных сотрудниками МЧС, — найденные люди, которые следуют на турбазу на транспорте спасателей. Все замёрзли, но держатся бодро. В помещении их встречают, осматривают и опрашивают медики скорой помощи. Туристы звонят родным.
«Все 19 человек прибыли на базу дислокации. Все живы, здоровы, обследованы», — прокомментировал ситуацию замначальника МЧС по Пермскому краю Денис Говоров.
В краевом МЧС добавили, что из-за непогоды туристам пришлось переночевать в доме в заброшенной деревне Большая Ослянка.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчины отправились на вершину 13 декабря. Во время спуска у них сломались снегоходы, а также закончилось топливо. Группа туристов организовала привал в лесном массиве и ожидала помощи. Там их и обнаружили спасатели.