В России могут создать «детскую алиментную карту» с полным контролем трат

По словам собеседника Life.ru, судебная практика сложилась так, что родитель, который платит алименты, не видит, на что именно уходят деньги, хотя формально они предназначены для ребёнка. Это создаёт риск нецелевого расходования средств и подрывает принцип равенства родительских прав, который закреплён в Конституции РФ и Семейном кодексе.
В настоящее время нормы действующего законодательства, направленные на защиту прав детей, фактически не реализуются, что приводит к нарушению принципа равенства родительских прав и обязанностей.
Иван Курбаков.
Председатель МОО «Отцы рядом».
Он напомнил, что статья 60 Семейного кодекса РФ прямо указывает: алименты должны идти на содержание, воспитание и образование ребёнка. При этом закон позволяет суду направлять до 50% алиментов на банковский счёт, открытый на имя несовершеннолетнего. Однако, по словам эксперта, суды почти не используют эту норму, так как она носит диспозитивный характер. В результате родитель, который живёт отдельно, полностью исключён из контроля за расходованием средств.
Курбаков предложил законодательно закрепить обязательное рассмотрение вопроса о перечислении не менее 50% алиментов на специальную детскую алиментную карту. Он также считает необходимым установить минимальный размер алиментов на уровне прожиточного минимума для ребёнка в конкретном регионе. Половина этой суммы, по задумке общественников, должна оставаться у родителя, с которым живёт ребёнок, на повседневные расходы, а вторая половина — зачисляться на карту для целевого использования под контролем обоих родителей.
«Отсутствие контроля за расходованием алиментных средств со стороны плательщика алиментов создаёт риск их нецелевого использования», — отметил собеседник Life.ru.
Эксперт отдельно остановился на механизме контроля. По его словам, оба родителя должны иметь доступ к информации о движении средств через личный кабинет банка или государственную информационную систему. Также предлагается закрепить перечень разрешённых трат — образование, медицина, детские товары, кружки, секции, отдых и оздоровление. За использование денег не по назначению Курбаков предлагает ввести ответственность.
Специалист подчеркнул, что инициатива направлена не против одного из родителей, а на защиту ребёнка. По его мнению, внедрение детской алиментной карты снизит количество судебных споров, повысит уровень жизни детей и укрепит доверие к государственным институтам. Общественные организации «Отцы рядом» и «Содействие реализации прав отцов и детей» готовы участвовать в доработке законопроекта, обсуждениях и разъяснительной работе.
Ранее в России предложили разрешить выплачивать алименты не только деньгами, но и продуктами, одеждой, а также оплатой обучения и лечения ребёнка. С такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок сороков». Общественники заявили, что действующая система не даёт плательщику алиментов даже минимального понимания, как используются его средства, что порождает споры и недоверие. Депутат Госдумы Виталий Милонов также поддержал идею альтернативных форм выплат, заявив, что прямые расходы на ребёнка помогут избежать нецелевых трат и дадут возможность учитывать до 50% таких расходов в счёт алиментов.
