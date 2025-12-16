В России могут создать «детскую алиментную карту» с полным контролем трат

Ранее в России предложили разрешить выплачивать алименты не только деньгами, но и продуктами, одеждой, а также оплатой обучения и лечения ребёнка. С такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок сороков». Общественники заявили, что действующая система не даёт плательщику алиментов даже минимального понимания, как используются его средства, что порождает споры и недоверие. Депутат Госдумы Виталий Милонов также поддержал идею альтернативных форм выплат, заявив, что прямые расходы на ребёнка помогут избежать нецелевых трат и дадут возможность учитывать до 50% таких расходов в счёт алиментов.