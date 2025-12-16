Сожителей-наркодилеров поймали с поличным в Перми

Полиция задержала наркозакладчиков в Перми.
В Перми полицейские задержали сожителей, занимавшихся изготовлением и распространением наркотиков. Подозрительная пара была замечена стражами правопорядка в микрорайоне Разгуляй и доставлена в отдел. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«При личном досмотре у женщины обнаружено 170 свертков с порошкообразным веществом. У мужчины — около 25 аналогичных пакетов. Экспертиза показала, что в изъятых образцах содержится синтетический наркотик», — сообщили в полиции.
Как уточнили в ведомстве, при проверке документов 38-летний мужчина и 36-летняя женщина вели себя нервно. В их квартире были обнаружены весы и посуда со следами запрещенного вещества, а в телефоне женщины — фото- и видеоматериалы, подтверждающие процесс фасовки. Злоумышленница призналась, что занялась этим вместе с сожителем несколько месяцев назад для улучшения материального положения. Возбуждено уголовное дело, обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.