Сожителей-наркодилеров поймали с поличным в Перми

Как уточнили в ведомстве, при проверке документов 38-летний мужчина и 36-летняя женщина вели себя нервно. В их квартире были обнаружены весы и посуда со следами запрещенного вещества, а в телефоне женщины — фото- и видеоматериалы, подтверждающие процесс фасовки. Злоумышленница призналась, что занялась этим вместе с сожителем несколько месяцев назад для улучшения материального положения. Возбуждено уголовное дело, обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.