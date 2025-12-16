Тюменцам рассказали, чего ждать от агломерации. Эксклюзив

В России много примеров успешного развития агломераций, продолжила она. На их примере можно делать выводы и прогнозы. «Объединение Тюмени и Тюменского района в агломерацию положительно скажется на повседневной жизни горожан: улучшится транспортное сообщение, ускорится доступ к социальным услугам разного уровня, расширится рынок труда, а городская среда станет более комфортной и связанной. Появятся более удобные маршруты, единые стандарты благоустройства и новые точки притяжения между муниципалитетами», — привела пример эксперт.