Тюменцам рассказали, чего ждать от агломерации. Эксклюзив

Один из плюсов агломерации — создание единой транспортной сети.
Создание агломерации в Тюменской области позволит выстроить социальную, транспортную и экономическую инфраструктуру так, что большое количество жителей региона сможет получать все необходимые сервисы в раках одного дня. Об этом URA.RU рассказала партнер КБ «Стрелка» Екатерина Малеева.
«Ключевым фактором здесь становится транспортная доступность: одно и то же расстояние можно преодолеть за совершенно разное время. Это напрямую определяет качество жизни», — отметила эксперт.
По ее мнению, сам факт решения о создании агломерации говорит о готовности областного центра и малых населенных пунктов к интеграции. «Как правило, решение о создании агломерации принимается, когда между городами уже сложились устойчивые связи. Например, существует маятниковая миграция, развитые транспортные маршруты. Официальный статус позволяет развивать территорию комплексно — от инженерной и транспортной инфраструктуры до жилой застройки и социальных объектов», — пояснила Малеева.
В России много примеров успешного развития агломераций, продолжила она. На их примере можно делать выводы и прогнозы. «Объединение Тюмени и Тюменского района в агломерацию положительно скажется на повседневной жизни горожан: улучшится транспортное сообщение, ускорится доступ к социальным услугам разного уровня, расширится рынок труда, а городская среда станет более комфортной и связанной. Появятся более удобные маршруты, единые стандарты благоустройства и новые точки притяжения между муниципалитетами», — привела пример эксперт.
При этом, отметила Малеева, важно, чтобы процесс создания агломерации был взвешенным и учитывал мнение жителей — от их повседневных сценариев до ожиданий по развитию конкретных локаций. Ранее URA.RU рассказало, как в Тюмени началось создание агломерации и что сделано к настоящему времени.