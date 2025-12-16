Бесплатно за 7 тысяч или платно за 2: казус медицины по ОМС возник в Уссурийске

Как пишут недовольные родители в социальных сетях, стоимость УЗИ для ребёнка варьируется в частных клиниках от 1,5 до 2 тысяч рублей. Если ехать на исследование во Владивосток, чтобы получить помощь по полису ОМС, то поездка обходится в 5 — 7 тысяч. В стоимость бесплатного обследования приходится закладывать расходы на билет до Владивостока и обратно либо на бензин, если у семьи есть личный автомобиль; расходы на перекусы в пути, а также недополученный доход, возникающий, когда одному из родителей приходится брать у работодателя неоплачиваемый выходной, чтобы свозить ребёнка в краевой центр.