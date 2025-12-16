Ричмонд
Бесплатно за 7 тысяч или платно за 2: казус медицины по ОМС возник в Уссурийске

Жители Уссурийска заявляют об отсутствии в медицинских учреждениях города специалиста по ультразвуковой диагностике для детей — по маршрутизации Минздрав Приморского края отправляет пациентов во Владивосток, в итоге УЗИ для ребёнка, выполненное в рамках государственных гарантий медицинской помощи, обходится родителям дороже, чем аналогичная платная услуга в частной клинике, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пишут недовольные родители в социальных сетях, стоимость УЗИ для ребёнка варьируется в частных клиниках от 1,5 до 2 тысяч рублей. Если ехать на исследование во Владивосток, чтобы получить помощь по полису ОМС, то поездка обходится в 5 — 7 тысяч. В стоимость бесплатного обследования приходится закладывать расходы на билет до Владивостока и обратно либо на бензин, если у семьи есть личный автомобиль; расходы на перекусы в пути, а также недополученный доход, возникающий, когда одному из родителей приходится брать у работодателя неоплачиваемый выходной, чтобы свозить ребёнка в краевой центр.

С точки зрения Минздрава услуга в рамках ОМС оказана, фактически бесплатная медицинская помощь оказывается для пациентов и их законных представителей дороже платной. Получив направление на УЗИ в больницу Владивостока, семьи с детьми всё равно обращаются в частные клиники.

Уссурийцы утверждают, что такая ситуация сформировалась полтора года назад Специалиста по детской УЗИ-диагностике якобы ищут «в ежедневном режиме», но вакансию до сих пор не закрыли.

Вероятно, в системе здравоохранения Уссурийска формируется некий кризис — ранее в социальных сетях распространяли обращение жителя города, который страдает онкологическим заболеванием и получает льготный препарат для его лечения, но в рецептурном отделе аптеки он закончился, а прерывать курс лечения нельзя. Приобретать лекарство за свой счёт мужчина не имеет возможности из-за его дороговизны.