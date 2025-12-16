Суд наказал психиатра-нарколога за поддельную справку в Приморье

В Приморском крае вынесли приговор врачу, который оформил справку с ложными сведениями для получения водительского удостоверения. Решение по делу принял Хорольский районный суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В марте и июле 2024 года к психиатру-наркологу обратился пациент, которому требовался документ для прохождения медицинского освидетельствования перед получением водительских прав. При этом врач знала, что мужчина с 2021 года состоит на диспансерном учете у нарколога. Несмотря на это, в справке она указала противоположную информацию.
Документ был оформлен на официальном бланке, запись сделана от руки и подтверждена подписью и печатью специалиста. После этого справку передали пациенту. Суд пришел к выводу, что действия врача были умышленными и представляли общественную опасность.
Суд признал врача виновной в подделке официальных документов. В качестве наказания ей назначили ограничение свободы сроком на полтора года.