Суд наказал психиатра-нарколога за поддельную справку в Приморье

В марте и июле 2024 года к психиатру-наркологу обратился пациент, которому требовался документ для прохождения медицинского освидетельствования перед получением водительских прав. При этом врач знала, что мужчина с 2021 года состоит на диспансерном учете у нарколога. Несмотря на это, в справке она указала противоположную информацию.