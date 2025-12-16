Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд наказал психиатра-нарколога за поддельную справку в Приморье

Медицинский документ использовали для получения прав.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае вынесли приговор врачу, который оформил справку с ложными сведениями для получения водительского удостоверения. Решение по делу принял Хорольский районный суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

В марте и июле 2024 года к психиатру-наркологу обратился пациент, которому требовался документ для прохождения медицинского освидетельствования перед получением водительских прав. При этом врач знала, что мужчина с 2021 года состоит на диспансерном учете у нарколога. Несмотря на это, в справке она указала противоположную информацию.

Документ был оформлен на официальном бланке, запись сделана от руки и подтверждена подписью и печатью специалиста. После этого справку передали пациенту. Суд пришел к выводу, что действия врача были умышленными и представляли общественную опасность.

Суд признал врача виновной в подделке официальных документов. В качестве наказания ей назначили ограничение свободы сроком на полтора года.