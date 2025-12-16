Доступность экстренной помощи: в Карагандинской области обновили автопарк скорой

— Этим приходом мы закрыли потребность, которая у нас была. Машины пришли полностью оснащённые. Оборудование противоударное и морозостойкое. Всё создано для того, чтобы хорошо, качественно, квалифицированно оказывать помощь. Я на скорой помощи 31 год. И с такой аппаратурой раньше мы не работали, — говорит главный фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Оксана Топчий. — Все машины будут распределены по городам и районам, в зависимости от потребности.