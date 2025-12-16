Доступность экстренной помощи: в Карагандинской области обновили автопарк скорой

Новые машины распределяют по городам и сельским населённым пунктам, чтобы улучшить доступность экстренной помощи для жителей.
Ключи от новых машин вручил аким области Ермаганбет Булекпаев, отметив, что здоровье людей всегда находится в центре внимания государственной политики.
— Наш Президент неоднократно подчеркивал важность развития системы здравоохранения, повышения её доступности и качества. Обеспечение службы скорой помощи — важный блок, от которого напрямую зависят оперативность и качество медицинской помощи. И сегодня, накануне Дня независимости, мы делаем важный шаг, усиливая ее материально-техническую базу. Хочу особо поблагодарить работников скорой медицинской помощи. Вы первые, кто приезжает на вызов в любую погоду и в любое время суток. Новая техника призвана стать поддержкой вашего самоотверженного труда и уверенности людей в том, что помощь придёт вовремя, — отметил глава региона.
Оборудование в каретах скорой помощи соответствует современным стандартам.
Реанимобили оснащены новейшей аппаратурой — дефибрилляторами, кардиопампами, эвакуационными стульями и кардиографами, которые с помощью телеметрии передают данные напрямую на компьютер старшего дежурного врача.
Машины класса B, предназначенные для фельдшерских бригад, также полностью укомплектованы необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и кардиографы.
Поставка осуществлена при финансовой поддержке АО «Фонд развития промышленности».
— Этим приходом мы закрыли потребность, которая у нас была. Машины пришли полностью оснащённые. Оборудование противоударное и морозостойкое. Всё создано для того, чтобы хорошо, качественно, квалифицированно оказывать помощь. Я на скорой помощи 31 год. И с такой аппаратурой раньше мы не работали, — говорит главный фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Оксана Топчий. — Все машины будут распределены по городам и районам, в зависимости от потребности.
В Шетском районе проживает почти 32 тысячи человек. Подстанции скорой есть в районном центре и посёлке Агадырь.
— Сегодня нам вручили ключи от двух карет скорой помощи для подстанций. А также мы получили пять машин для сельских ФАПов и амбулаторий, потому что отдалённые населённые пункты обслуживаются их силами, — рассказал заместитель директора по лечебной части районной больницы Магжан Оспанов.
В области продолжается комплексная программа по укреплению медицинской инфраструктуры. Особое внимание — сельским населённым пунктам. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области построено 92 объекта, из них 51 — за счёт средств специального государственного фонда, сформированного из возвращённых активов. Это позволило закрыть наиболее острые потребности жителей.
В Темиртау завершено строительство ангиографической операционной. В Балхаше продолжается реконструкция бывшего санатория под реабилитационный центр и капитальный ремонт многопрофильной больницы. В этом году из спецгосфонда выделено 6,2 млрд тенге на завершение строительства и оснащение операционно-реанимационного блока онкоцентра. Кроме того, начато строительство двух модульных подстанций скорой медпомощи в Сарани и Топаре.
Расширяется доступ и к высокотехнологичной помощи: открыты центры томотерапии, УЗИ экспертного уровня, работает второй линейный ускоритель. В нейрохирургии применяется первый в регионе медицинский робот Remebot.
Решается вопрос с медицинскими кадрами. В сельские больницы прибыло 67 молодых врачей. Им выплачивают подъёмные до 8,5 млн тенге и помогают решить жилищный вопрос. С 2023 года медработникам выдано 250 квартир.