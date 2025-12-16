В аэропорту Ярославля введён план «Ковёр»

А ранее в польском Леково возле частного жилого дома разбился беспилотный летательный аппарат. Информации о пострадавших нет, разрушения отсутствуют. По предварительной версии местных СМИ, это был небольшой разведывательный дрон, потерпевший крушение в ходе тренировочных учений.