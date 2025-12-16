Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Ярославля введён план «Ковёр»

Временные ограничения на полёты введены в ярославском аэропорту Туношна. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

А ранее в польском Леково возле частного жилого дома разбился беспилотный летательный аппарат. Информации о пострадавших нет, разрушения отсутствуют. По предварительной версии местных СМИ, это был небольшой разведывательный дрон, потерпевший крушение в ходе тренировочных учений.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.