МО РФ опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки в Новороссийске

Минобороны России опровергло сообщения украинских спецслужб о якобы уничтожении российской подводной лодки в Новороссийской военно-морской базе. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулев.
— Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности, — цитирует Рулева Telegram-канал Минобороны.
По его словам, попытка противника провести диверсию с помощью подводного беспилотного аппарата не достигла целей. Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.
Ранее стало известно, что сообщения украинских СМИ о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска являются недостоверными. Источник подчеркнул, что подразделения группировки «Запад» прочно удерживают рубежи, отражая атаки противника артиллерией, авиацией и дронами.