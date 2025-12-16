Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные США нанесли удары по трем судам с наркотиками в Тихом океане

Военные США сообщили, что нанесли удары по трем судам в международных водах Тихого океана. Те, по их утверждению, осуществляли перевозку наркотиков. В результате операции были уничтожены восемь человек.

Срочная новость.

Военные США сообщили, что нанесли удары по трем судам в международных водах Тихого океана. Те, по их утверждению, осуществляли перевозку наркотиков. В результате операции были уничтожены восемь человек.