Военные США нанесли удары по трем судам с наркотиками в Тихом океане

Срочная новость.
Военные США сообщили, что нанесли удары по трем судам в международных водах Тихого океана. Те, по их утверждению, осуществляли перевозку наркотиков. В результате операции были уничтожены восемь человек.
