Из-за тумана в Иркутске пять самолетов сели в других городах

Утром 16 декабря в иркутском аэропорту из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены на запасные аэродромы. Как сообщили КП-Иркутск в справочной аэропорта, рейсы ушли в Улан-Удэ, Читу и Красноярск.