Из-за тумана в Иркутске пять самолетов сели в других городах

Утром 16 декабря в иркутском аэропорту из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены на запасные аэродромы. Как сообщили КП-Иркутск в справочной аэропорта, рейсы ушли в Улан-Удэ, Читу и Красноярск.
Из-за погодных условий было также изменено расписание вылета семи рейсов. Согласно онлайн-табло, задерживаются вылеты в Бодайбо, Ербогачен, Нижнеангарск и Окунайский. На прилет задерживаются рейсы из Улан-Удэ, московского Домодедово, Якутии и аэропорта Шереметьево.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске неизвестные разрушили две новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия города.