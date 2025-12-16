Ричмонд
Из-за тумана в Иркутске пять самолетов сели в других городах

Рейсы ушли в Улан-Удэ, Читу и Красноярск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 16 декабря в иркутском аэропорту из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены на запасные аэродромы. Как сообщили КП-Иркутск в справочной аэропорта, рейсы ушли в Улан-Удэ, Читу и Красноярск.

Из-за погодных условий было также изменено расписание вылета семи рейсов. Согласно онлайн-табло, задерживаются вылеты в Бодайбо, Ербогачен, Нижнеангарск и Окунайский. На прилет задерживаются рейсы из Улан-Удэ, московского Домодедово, Якутии и аэропорта Шереметьево.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске неизвестные разрушили две новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия города.