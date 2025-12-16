Выяснилось, что реально скрывалось за славой экс-солистки SEREBRO Кати Кищук

Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук рассказала о сложном периоде своей жизни, который пришёлся на годы до и во время участия в популярном проекте. Артистка в интервью Ксении Собчак затронула тему личных отношений, депрессии и алкогольной зависимости.
Кищук входила в состав SEREBRO на протяжении трех лет. Именно группа принесла ей широкую известность и внимание публики, однако за внешним успехом скрывались серьезные внутренние проблемы. По словам певицы, этот этап стал для нее психологически тяжелым.
Впервые Кищук подробно остановилась на отношениях с рэпером PHARAON, известным также как Глеб Голубин. Знакомство произошло через общий круг артистов и знакомых, среди которых были Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и Егор Крид. Инициатором сближения, по ее словам, стал сам музыкант.
Артистка отметила, что в период общения с Голубиным оказывала ему организационную помощь, в том числе при подготовке одного из концертов, однако на его творческую деятельность влияния не оказывала. Эти отношения Кищук охарактеризовала как наивные и незрелые. Разрыв произошел незадолго до первого крупного тура рэпера и, как следует из ее рассказа, сопровождался нарастающими трудностями и фактически прошел без объяснений.
На тот момент Кищук еще не была участницей SEREBRO. Позже, уже оказавшись в группе, она столкнулась с состоянием глубокой депрессии. По ее словам, она избегала общения, отказывалась от светской жизни и практически не выходила из дома. Слава и публичное признание, по признанию певицы, не принесли ощущения внутреннего благополучия.
В этот период у артистки сформировалась алкогольная зависимость, которая стала способом справляться с эмоциональным истощением и бессонницей. Кищук назвала это время тяжелым и изматывающим. Со временем ей удалось осознать происходящее и выйти из кризиса, справившись с зависимостью и последствиями депрессии.
