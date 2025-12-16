Выяснилось, что реально скрывалось за славой экс-солистки SEREBRO Кати Кищук

Артистка отметила, что в период общения с Голубиным оказывала ему организационную помощь, в том числе при подготовке одного из концертов, однако на его творческую деятельность влияния не оказывала. Эти отношения Кищук охарактеризовала как наивные и незрелые. Разрыв произошел незадолго до первого крупного тура рэпера и, как следует из ее рассказа, сопровождался нарастающими трудностями и фактически прошел без объяснений.