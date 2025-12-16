В Госдуме назвали тех, кто сможет получить перерасчёт за ЖКХ в Новый год

Граждане России вправе получить перерасчёт за коммунальные услуги, если их жильё остаётся пустым более пяти дней. Такое правило действует в период отпусков и праздничных поездок. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.