Доброволец, громивший украинских наемников дронами, избежит тюрьмы в Латвии. Фото

Боец с позывным «Чак» стал гражданином России.
Уроженец Латвии Нормундс Потаповс, о котором ранее рассказывало URA.RU, стал гражданином России. Памятное событие произошло 12 декабря — в День Конституции. Заветный паспорт ему вручил лично губернатор Свердловской области Денис Паслер. Подробнее — в материале агентства.
9 октября стала достоянием общественности история солдата-добровольца, приехавшего отстаивать интересы России в зоне СВО ещё в октябре 2022-го. Проведя на фронте два с половиной года, он заслужил несколько наград и не раз становился героем публикаций в федеральных СМИ. Однако его заветная мечта — стать гражданином России — так и оставалась неисполненной. Рассказывая об этом мне (автор материала Джанита Джаллатова — прим.ред), военнослужащий подчеркнул: жить в нашей стране и быть её частью — это то, к чему он стремился всегда.
Помощь в оформлении гражданства для бойца была комплексной. Первым шагом стало обращение к уполномоченной по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой, чьи рекомендации задали верный вектор. Затем к работе подключились сотрудники полиции из управления по вопросам миграции областного главка МВД. Кроме того, в разрешении ситуации участвовал президентский фонд «Защитники Отечества» и даже губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Потаповс выразил искреннюю благодарность всем, кто поддерживал его на пути к осуществлению мечты. «Я благодарен Джаните за то, что заинтересовалась моей историей, придала ей огласку и направляла многочисленные запросы в различные ведомства. Также я признателен главе региона Денису Паслеру, свердловскому главку МВД, фонду “Защитники Отечества” и, конечно, Татьяне Мерзляковой. Благодаря коллективному участию и активной работе процесс получения гражданства удалось ускорить. Я безмерно счастлив, что уже держу заветный паспорт в руках», — поделился боец.
Получив паспорт, Нормундс не собирается почивать на лаврах. После короткой паузы он вернулся в свою часть, чтобы продолжить службу. «Я горжусь собой, своими товарищами и тем, что теперь стану гражданином России», — сказал он. Агентство продолжит следить за судьбой бойца.
Истории, связанные с помощью участникам спецоперации в оформлении документов, для меня как журналиста URA.RU стали частью профессиональной практики. Еще в июле 2023 года благодаря моей публикации доброволец из Таджикистана Зикирулло Ганиев получил паспорт гражданина России. На тот момент боец с позывным «Зик» проходил реабилитацию в одном из медцентров Екатеринбурга после ранений, полученных в зоне спецоперации.
Поводом для обращения Ганиева за российским паспортом стало его желание закрепиться в Донбассе и связать жизнь с Россией после завершения боевых действий. «Спецоперация закончится победой наших ребят. Россия победит. И это надо быть полным идиотом, чтобы считать иначе. Я думал много раз, а что буду делать я? Ну, для начала было бы неплохо получить гражданство РФ. Если опустить эту деталь, то я могу точно сказать, что хотел бы остаться жить в ДНР, жениться и родить детей. А потом, спустя многие годы, рассказывать своим внукам о том, как мы вместе освобождали Донбасс от нацистов», — говорил он.
Спустя несколько месяцев Ганиеву было предоставлено российское гражданство. В настоящее время он, несмотря на тяжелые последствия перенесенных ранений, продолжает оказывать поддержку своим сослуживцам в зоне боевых действий. Подробнее — тут.