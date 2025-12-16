Доброволец, громивший украинских наемников дронами, избежит тюрьмы в Латвии. Фото

Поводом для обращения Ганиева за российским паспортом стало его желание закрепиться в Донбассе и связать жизнь с Россией после завершения боевых действий. «Спецоперация закончится победой наших ребят. Россия победит. И это надо быть полным идиотом, чтобы считать иначе. Я думал много раз, а что буду делать я? Ну, для начала было бы неплохо получить гражданство РФ. Если опустить эту деталь, то я могу точно сказать, что хотел бы остаться жить в ДНР, жениться и родить детей. А потом, спустя многие годы, рассказывать своим внукам о том, как мы вместе освобождали Донбасс от нацистов», — говорил он.