Небо над аэропортом Шереметьево временно закрыто

Срочная новость.
Росавиация сообщила о введении временных ограничительных мер в районе аэропорта московского Шереметьево. Это нужно для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
