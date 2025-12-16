Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небо над аэропортом Шереметьево временно закрыто

Росавиация сообщила о введении временных ограничительных мер в районе аэропорта московского Шереметьево. Это нужно для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Срочная новость.

Росавиация сообщила о введении временных ограничительных мер в районе аэропорта московского Шереметьево. Это нужно для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.