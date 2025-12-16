Россиянам объяснили, что означает зов покойника во сне и что нужно делать

Сновидения с участием умерших нередко вызывают тревогу и страх. Однако их смысл далеко не всегда связан с дурными предзнаменованиями, сообщил «Царьград».
Отмечается, что явление, когда покойники приходят во сне, знакомо многим. При этом распространена ошибка — воспринимать такие сны как предупреждение о скорой смерти. Священнослужители указывают, что подобная трактовка не имеет под собой духовных оснований.
Если во сне умерший человек будто бы зовет к себе, это не предвещает беды для живых. Такой образ рассматривается как напоминание о необходимости молитвы за усопшего. В церковной традиции считается, что души умерших нуждаются в молитвенной поддержке и ожидают ее от близких.
Служители церкви обращают внимание, что страх в подобных случаях лишь мешает правильно понять смысл сна. Зов покойного расценивается как обращение души, требующее отклика в виде личной молитвы. При этом подчеркивается, что особую ценность имеет именно самостоятельная молитва, а не только формальное поминовение в храме.
