Россиянам объяснили, что означает зов покойника во сне и что нужно делать

Если во сне умерший человек будто бы зовет к себе, это не предвещает беды для живых. Такой образ рассматривается как напоминание о необходимости молитвы за усопшего. В церковной традиции считается, что души умерших нуждаются в молитвенной поддержке и ожидают ее от близких.