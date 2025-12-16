Суд принял решение, кто возместит убытки Лурье после покупки квартиры у Долиной

Суд решил, что деньги покупательнице квартиры стоит требовать от мошенников, которым Долина отдала средства после сделки.
Покупательнице квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полине Лурье суд отказал во взыскании убытков с певицы. Такое решение вынес суд первой инстанции в связи с тем, что она имеет право требовать деньги с мошенников, под влиянием которых Долина продала квартиру, следует из материалов дела.
«Суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков», — говорится в решении апелляционной инстанции, передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о стоимости квартиры — 112 миллионах рублей.
В конце марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, связанный с оспариванием сделки купли-продажи принадлежащей певице квартиры. Долина заявляла, что стала жертвой мошеннических действий и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение. Защитники артистки считают, что Лурье сделала большую ошибку, когда не потребовала у певицы справку о психическом состоянии при заключении договора купли-продажи квартиры.