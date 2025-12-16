Суд принял решение, кто возместит убытки Лурье после покупки квартиры у Долиной

В конце марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, связанный с оспариванием сделки купли-продажи принадлежащей певице квартиры. Долина заявляла, что стала жертвой мошеннических действий и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение. Защитники артистки считают, что Лурье сделала большую ошибку, когда не потребовала у певицы справку о психическом состоянии при заключении договора купли-продажи квартиры.