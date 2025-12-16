Раскрыто последнее желание Оганезова: мечтал о важной поездке перед смертью

В возрасте 84 лет ушел из жизни российский и советский пианист, композитор, народный артист России Левон Оганезов. Причиной стал рак почки, рецидив которого у артиста возник после коронавируса.
Левон Саркисович последние годы жил в Нью-Йорке, где проходил лечение от онкологии.
Лечился и хотел вернуться в Россию.
Дочери Левона Оганезова помогали ему оплачивать лечение, рассказал aif.ru его друг, заслуженный артист России Андрей Анкудинов.
«Мы узнали о его смерти еще вчера в 6 часов утра. Сейчас много ругают, что он сбежал, уехал… Он лечился в Нью-Йорке, ему выставляли счета, которые закрывали его дочери», — сказал Анкудинов, пояснив, что страховки дочерей Оганезова помогали оплачивать счета за лечение.
Оганезов верил, что лечение ему поможет и после него он вернется в Россию.
«Левон очень любил Россию. Хотел вернуться после лечения…» — сказал собеседник издания.
Дождался правнука и ушел.
Андрей Анкудинов рассказал, что последний их разговор состоялся в момент, когда вся семья Левона Саркисовича уже была в сборе.
«В последний раз я звонил ему не так давно. Все уже собрались в его доме. Он, слава Богу, дождался правнука. А то у него в роду две дочки, три внучки. Тут, наконец, семимесячный правнук, он их всех как-то веселил», — отметил Анкудинов.
Левон Саркисович бодро держался до последнего, признался артист.
«Он бодрый был все-таки, действительно… Все, все, все жизненные силы у него ушли на то, чтобы держаться…» — добавил он.
Коронавирус мог спровоцировать рецидив спустя 15 лет.
Врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с aif.ru допустил, что коронавирус, который Оганезов перенес в 2021 году, мог стать спусковым крючком для рецидива онкологии.
«Во время пандемии коронавируса к нам приходили пациенты, которых мы оперировали ранее. И 10, и 15, и даже 20 лет проходило после операций. Мы никогда не говорим о выздоровлении, оно носит условный характер при злокачественной патологии, потому что невозможно предсказать, будут ли еще метастазы. Мы говорим, что человеку необходимо наблюдаться с периодичностью раз в столько-то лет, потому что могут возникнуть обстоятельства, которые могут спровоцировать рецидив. Тяжелые инфекционные заболевания тоже являются таким обстоятельством. Иммунитет переключается на борьбу с инфекцией, а дремлющие клетки начинают просыпаться, потому что создались условия», — пояснил Черемушкин.
Говоря о лечении в США, врач-онколог отметил, что там могли использоваться передовые и экспериментальные технологии.
«Есть стандарты лечения, которые прописаны для всех. И все остальное зависит уже от самого государства, которое может обеспечить стандарт или нет. При этом есть экспериментальные модели, то есть, изучаются новые препараты, новые подходы. Это уже могут позволить себе только развитые страны. Например, в Америке передовые разработки и дешевое лечение. Когда оно становится стандартным, появляются аналоги дорогостоящих первых препаратов. Когда выходит экспериментальный препарат, нужно вернуть затраты, которые были на разработку. Аналоги могут уже быть на порядок дешевле», — подчеркнул онколог.
Наследство Оганезова в РФ и США.
После смерти Оганезов оставил своей супруге и двум дочерям двухкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте в Москве площадью 56 кв. м, которую некогда ему выделил занимавший пост мэра столицы Юрий Лужков.
Оганезов рассказывал, что квартира была неухоженная. Артист постепенно делал ремонт — сначала белил стены, потом друзья подарили мебель. Особое место занимала люстра, найденная на помойке в Нью-Йорке. Средняя стоимость такой квартиры — около 30 млн рублей.
«У него еще была однокомнатная такая берлога, лаборатория, чтобы никому не мешать, чтобы никто не слышал. И только бабушки днем мне рассказывали: “А вы знаете кто приходил к Левону Саркисовичу? Геннадий Хазанов”. Это была дворовая филармония. Все его любили. Это было действительно так, потому что он любил людей и люди платили ему той же монетой», — рассказал aif.ru Анкудинов.
Кроме того, у Оганезова была небольшая квартира в Нью-Йорке.
Оганезова похоронят рядом с Рахманиновым.
Панихида по усопшему пройдет 16 декабря в 11:00 в похоронном бюро Баллард-Дюранд на Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс в Нью-Йорке.
Левона Саркисовича похоронят на кладбище Кенсико в Нью-Йорке, которое известно тем, что там захоронены многие деятели культуры XX века. Его могила будет недалеко от композитора и пианиста Сергея Рахманинова.
«Левона похоронят на кладбище рядом с Сергеем Рахманиновым», — сказал aif.ru Анкудинов.
Рахманинов умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, не дожив трех дней до 70-летия. У него была меланома.