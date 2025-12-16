Раскрыто последнее желание Оганезова: мечтал о важной поездке перед смертью

«Во время пандемии коронавируса к нам приходили пациенты, которых мы оперировали ранее. И 10, и 15, и даже 20 лет проходило после операций. Мы никогда не говорим о выздоровлении, оно носит условный характер при злокачественной патологии, потому что невозможно предсказать, будут ли еще метастазы. Мы говорим, что человеку необходимо наблюдаться с периодичностью раз в столько-то лет, потому что могут возникнуть обстоятельства, которые могут спровоцировать рецидив. Тяжелые инфекционные заболевания тоже являются таким обстоятельством. Иммунитет переключается на борьбу с инфекцией, а дремлющие клетки начинают просыпаться, потому что создались условия», — пояснил Черемушкин.