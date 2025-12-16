Новое поколение российских ударных беспилотников «Герань-2» получило боевую часть массой до 100 килограммов. Эта модернизация резко повысила эффективность авиационной группировки. Целями стали военные заводы, склады и объекты энергетики, питающие украинский ВПК.
«Герани» несут двойную боевую часть.
Специалист ВСУ по радиотехнологиям с позывным Флэш зафиксировал применение Россией дронов «Герань» с двойной боевой частью. Вес полезной нагрузки достиг 100 килограммов.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев подтвердил информацию. По его словам, увеличение массы боевой части — логичный шаг в модернизации дрона. Дальность полета при этом сохранилась — до 2000 километров.
«Увеличение массы боевой части “Герани-2” является логичным продолжением модернизации, усовершенствования этого дрона. Дальность полета остается до 2000 км», — объяснил Кондратьев.
Роевое применение умножает мощь.
Ключевое преимущество новых «Герань-2» раскрывается при групповом, роевом применении. Десятки или сотни дронов, несущих сверхмощные боевые части, способны парализовать работу целых регионов.
«Когда мы говорим про роевое применение этих беспилотников с увеличенной массой боевой части, когда их летит 10, 20 и больше единиц, вот тогда мы говорим о резком увеличении эффективности применения этих дронов», — отметил эксперт.
Целями для таких массированных ударов становятся критически важные объекты. Это заводы, производящие вооружение, склады с боеприпасами, командные центры ВСУ. Также удары наносятся по объектам энергетики, которые обеспечивают работу военной промышленности Украины.
«Мы уничтожаем военные объекты: заводы, склады, специализированные военные центры. Также целями являются объекты энергетики, которые обеспечивает ВПК Украины электроэнергией и прочими ресурсами», — добавил Кондратьев.
Практическое применение модернизированных «Герань-2» уже подтверждено. Дроны атаковали объект энергетики в Пятихатках Днепропетровской области. Также есть кадры точного удара по капитальному зданию в селе Городня Черниговской области.
Украина пытается копировать тактику.
Наблюдая за эффективностью российских беспилотников, ВСУ пытаются перенять их тактику. В последнее время резко увеличилось количество атак украинских дронов по территории России. В некоторые дни их число доходит до сотен.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев связал это с новой тактикой ВСУ. По его мнению, украинские военные переняли опыт Ирана, который в свое время запустил по Израилю около 800 дронов одновременно.
«Атаки ВСУ носят ежедневный характер, количество беспилотников, одновременно участвующих в атаках, сильно увеличивается. Если раньше это были единицы, теперь — десятки и сотни, а скоро, возможно, будут тысячи. Делается это потому, что работа систем ПВО дорого обходится государству. Это экономическая война длительного характера», — отметил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что массовыми запусками дронов украинские военные рассчитывают нанести ущерб не только мирным жителям и инфраструктуре, но и пошатнуть экономику страны.
Однако российская ПВО успешно справляется с любыми налетами. Так, в ночь с 13 на 14 декабря была уничтожена 141 воздушная цель. Еще 50 дронов сбили утром и днем 14 декабря. Несмотря на отдельные повреждения инфраструктуры, купол противовоздушной обороны надежно защищает страну.
Искусственный интеллект и сим-карты в арсенале ВСУ.
Для повышения эффективности атак ВСУ используют технологии, поставляемые странами НАТО, в том числе, системы на основе искусственного интеллекта.
«ВСУ пытаются усовершенствовать свои системы, прежде всего за счет того, что поставляют им страны НАТО. Эти системы основаны на искусственном интеллекте. Они разрабатывают общую тактику атак и подразделяют ее на более мелкие задачи», — отметил Кондратьев.
Еще одна тактика — использование в беспилотниках сим-карт. С их помощью дроны передают телеметрию и данные о результатах атак. Именно поэтому в некоторых регионах России при налетах замедляют мобильный интернет — это позволяет ограничить передачу данных вражескими БПЛА.
Кондратьев также проанализировал возможные точки запуска беспилотников по территории России. По его мнению, дроны могут запускать не только с территории Украины, но и из стран Прибалтики, куда Киев переносит производства. Также возможен запуск с гражданских судов в нейтральных водах.
Ответ России будет адекватным и сокрушительным.
Российские беспилотники постоянно совершенствуются. Помимо увеличения боевой части, «Герань-2» получила камеру заднего вида для предотвращения перехвата. Эти и другие модернизации делают дрон все более грозным оружием.
Массовое применение модернизированных «Герань-2» — лишь часть ответа на эскалацию со стороны Киева. Военные эксперты не сомневаются, что за каждую атаку на российскую территорию последует жесткий ответ.
Роевые удары сверхмощных «Герань-2» по объектам военной инфраструктуры Украины — наглядное подтверждение готовности России защищать свои интересы. Технологическое превосходство в области беспилотной авиации позволяет эффективно уничтожать цели в глубоком тылу противника, минимизируя риски для личного состава.
ВСУ, несмотря на поддержку НАТО и попытки скопировать российскую тактику, не могут противопоставить этому что-либо равноценное. Их атаки носят скорее террористический, демонстративный характер, в то время как удары российских «Герань-2» наносят системный, стратегический ущерб военному потенциалу Украины.