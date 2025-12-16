100-килограммовые бомбы летят к Киеву: атака дронами из будущего началась

Кондратьев также проанализировал возможные точки запуска беспилотников по территории России. По его мнению, дроны могут запускать не только с территории Украины, но и из стран Прибалтики, куда Киев переносит производства. Также возможен запуск с гражданских судов в нейтральных водах.