Маткапитал, пособия по беременности и уходу за ребёнком: Сколько составляют в Москве и регионах в 2025 году

В 2025 году увеличился размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С этого года максимальный размер пособия — 68 995,48 рубля в месяц. Выплата назначается одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Её точный размер равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года.