Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев во вторник

В Тюмени во вторник, 16 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, при которых возможны похолодания. Днем столбик термометра может опускаться до отметки в минус 21 градус. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.