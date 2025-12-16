Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев во вторник

Тюменцам пообещали небольшой снегопад во вторник.
В Тюмени во вторник, 16 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, при которых возможны похолодания. Днем столбик термометра может опускаться до отметки в минус 21 градус. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.
«Во вторник, 16 декабря, в Тюмени будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от минус 11 до минус 16 градусов, при прояснениях может доходить до минус 21 градуса», — говорится в прогнозе метеорологов.
Не исключены осадки в виде снега. Ветер — южный и юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду. Ожидается рост атмосферного давления, отмечают синоптики. В понедельник, 15 декабря, дневная температура воздуха в Тюмени достигала пяти градусов со знаком минус.