Брижит Макрон обратилась к жертвам насилия после своих слов о феминистках

Жена президента Франции Брижит Макрон извинилась перед жертвами насилия в связи с её недавними критическими высказываниями в адрес феминисток, сорвавших концерт французского комика Ари Абитана.
Ранее жена главы государства посетила выступление этого юмориста. Камера засняла, как она назвала протестующих, сорвавших мероприятие, «гадкими стервами».
Спустя несколько дней первая леди выразила сожаление в связи с тем, что этими словами могла затронуть других женщин, которые пострадали от насилия.
«Я сожалею, если обидела пострадавших женщин, именно о них я думаю, и только о них», — сказала Макрон в интервью изданию Brut.
Супруга президента уточнила, что её критика была направлена против четырёх людей, которые находились с ней рядом в тот момент времени. Макрон выразила мнение, что, несмотря на статус первой леди, может позволить себе в частной жизни «не совсем корректное поведение».
Напомним, Ари Абитан в 2021 году был обвинён в изнасиловании, однако спустя три года дело против него было закрыто в связи с отсутствием доказательств. Также сообщалось, что официальный представитель правительства Франции Мод Брежон ранее призвала «оставить в покое» Брижит Макрон после волны критики, спровоцированной высказываниями первой леди в адрес феминисток, сорвавших концерт юмориста.