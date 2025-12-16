РПЦ объяснила, к чему снится покойник, который зовет к себе

В Русской православной церкви (РПЦ) объяснили значение снов, в которых покойники будто бы зовут к себе.
Священник пояснил, что подобные сны — не повод для страха, а знак, что душа усопшего нуждается в молитвах живых. Увидев такой сон, следует отбросить суеверия и посвятить время личной молитве за упокой души умершего.
Батюшка подчеркнул, что помимо заказа службы в церкви, важно молиться самостоятельно. Такой молитвенный труд является проявлением любви и реальной помощью душе покойного, которая ожидает поддержки от живых, передает информационное агентство «Кулик».
Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий объяснил, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать. В Священном писании есть упоминания о снах и умерших, но нигде не встречается указание или свидетельство, что такие явления — это норма, а не особое чудо.
