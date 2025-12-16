В Госдуме предложили улучшения по пенсиям россиян

Изменения, в частности, могут коснуться работающих пенсионеров, мам и военных.
В Госдуме предложили устранить ключевые пробелы в пенсионных правилах, которые затрагивают работников с большим стажем, работающих пенсионеров, матерей и военнослужащих. Речь идет о корректировке учета стажа, пересмотре перерасчета пенсий и изменении подхода к индексации выплат. Соответствующее предложение председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
По данным Гаврилова, сейчас не засчитываются периоды работы до регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, даже если они подтверждены документами, что лишает части людей права на досрочную пенсию. Кроме того, действующий лимит в три пенсионных балла при августовском перерасчете выплат не отражает объем уплаченных взносов работающих пенсионеров. «Предлагаем вернуть в правила зачет таких периодов, что позволит учесть непрерывный трудовой вклад граждан, а также рассмотреть возможность отмены жесткого лимита и связать размер перерасчета с фактически заработанными баллами», — передает ТАСС слова из документа.
Парламентарий также предлагает закрепить в законе трехлетнюю формулу расчета стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты с автоматической дополнительной индексацией при инфляции выше прогноза и с ориентацией на рост средней зарплаты по стране. Отдельные предложения касаются дополнительных пенсионных баллов за воспитанных и работающих совершеннолетних детей, учета срочной службы в армии без требования трудоустройства до или после нее, а также перерасчета прав для военнослужащих, которые после выслуги лет получают страховую пенсию по старости. По военной службе Гаврилов предлагает ввести повышающие коэффициенты при переводе выслуги в пенсионные баллы.
Ранее в декабре 2025 года Сергей Гаврилов сообщал о повышении пенсий тем, у кого в ноябре возникли основания для перерасчета: 80-летним, инвалидам первой группы и прекратившим трудовую деятельность пенсионерам, причем изменения назначаются автоматически. Теперь парламентарий предлагает более масштабную корректировку пенсионных правил, включая учет стажа, перерасчет и индексацию выплат.