В Госдуме предложили улучшения по пенсиям россиян

Парламентарий также предлагает закрепить в законе трехлетнюю формулу расчета стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты с автоматической дополнительной индексацией при инфляции выше прогноза и с ориентацией на рост средней зарплаты по стране. Отдельные предложения касаются дополнительных пенсионных баллов за воспитанных и работающих совершеннолетних детей, учета срочной службы в армии без требования трудоустройства до или после нее, а также перерасчета прав для военнослужащих, которые после выслуги лет получают страховую пенсию по старости. По военной службе Гаврилов предлагает ввести повышающие коэффициенты при переводе выслуги в пенсионные баллы.