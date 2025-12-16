В скандальной квартире Долиной нашли редкую вещь: последние новости о деле

«Есть инструменты гораздо лучше, класса бизнес и премиум. Есть электронные аппараты, но с деревянной клавиатурой, с молоточковым механизмом. Есть совершенно топовые версии, но этот инструмент к ним совершенно никакого отношения не имеет. Электропианино, как на фото, используют для обучения детей в музыкальных школах, чтобы не мешать соседям. Грубо говоря, это обычный синтезатор, просто в таком внешнем корпусе, похожем на пианино. Такие инструменты используют, чтобы соседей не будить и ребёнок мог тихо наигрывать там свои маленькие бирюльки. Достаточно скромно все, профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — объяснил Сафронов.