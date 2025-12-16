В скандальной квартире Долиной нашли редкую вещь: последние новости о деле

История с мошенничеством с квартирой певицы Ларисы Долиной грозит затянуться на годы. Как стало известно, артистка подала возражения на жалобу Полины Лурье, оспаривающей право собственности на квартиру в Хамовниках, купленную за 112 миллионов рублей. О дальнейших шагах Лурье рассказала aif.ru ее адвокат Светлана Свириденко.
Долина возражает.
Как стало известно, представитель Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье, которая просит признать незаконными предыдущие решения судов, удовлетворивших иск артистки о признании недействительной сделки купли-продажи пятикомнатной квартиры в Хамовниках.
Ситуацию прокомментировала адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Нам это прислали час назад, будем ознакомляться, на это потребуется время», — отметила Свириденко.
Ранее Лурье резко ответила, комментируя заявления Долиной о продаже квартиры якобы во время «спецоперации» сотрудников правоохранительных органов.
«У меня по этому вопросу нет и не может быть мнения, я покупала квартиру у Ларисы Александровны», — подчеркнула она в разговоре с aif.ru.
В свою очередь Свириденко отметила, что на 16 декабря назначено заседание Верховного суда. Она выразила надежду на то, что «в этот день решится судьба всей страны и людей, попавших в такую же ситуацию».
А пианино Долина попросила оставить.
В разговоре с журналистами адвокат Свириденко обратила внимание на поведение Долиной, которая во время общения о продаже квартиры предупредила, что хочет забрать пианино и стул к нему. Что это за музыкальный инструмент и в чем его ценность, рассказал пианист Лука Сафронов, оценив фото этого пианино из открытых источников.
«На данной фотографии я вижу электропианино Clavinova, скорее всего, фирмы Roland.Видно, что молоточковый механизм дешёвый. Такое пианино стоит новое в максимальной комплектации порядка 200 000 ₽», — отметил собеседник издания.
Лука Сафронов объяснил, что это непрофессиональный инструмент класса комфорт.
«Есть инструменты гораздо лучше, класса бизнес и премиум. Есть электронные аппараты, но с деревянной клавиатурой, с молоточковым механизмом. Есть совершенно топовые версии, но этот инструмент к ним совершенно никакого отношения не имеет. Электропианино, как на фото, используют для обучения детей в музыкальных школах, чтобы не мешать соседям. Грубо говоря, это обычный синтезатор, просто в таком внешнем корпусе, похожем на пианино. Такие инструменты используют, чтобы соседей не будить и ребёнок мог тихо наигрывать там свои маленькие бирюльки. Достаточно скромно все, профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — объяснил Сафронов.
Как не стать жертвой «схемы Долиной».
История с мошенничеством с квартирой Долиной вскрыла серьезную проблему: потенциальные покупатели вторичного жилья начали беспокоиться, что могут стать жертвами «схемы Долиной» и потерять и деньги, и недвижимость. Как обезопасить себя при приобретении жилья, рассказал aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
«Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной — не заниженной. Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в ней. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец, например, проверить на банкротство», — посоветовал юрист.
Алешкин Уточнил, что денежные средства при оплате квартиры нужно передавать продавцу только безналичными платежами, поскольку в случае спорной ситуации это поможет подтвердить факт того, что сделка была реальной.
При этом эксперт подчеркнул, что соблюдение указанных рекомендаций не защитит от мошенников на 100%.