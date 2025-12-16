Обнародованы неожиданные итоги международной премии «Звезда театрала»

В Москве подвели итоги международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Церемония награждения состоялась 15 декабря на сцене Театра имени Вахтангова.
В этом году награды вручили в 20 номинациях. Голосование стало рекордным за всю историю премии: участие в нем приняли 187 173 зрителя более чем из 60 стран. Основной массив голосов поступил из России, далее следовали США, Таиланд и Сербия, передает ТАСС.
Главную награду в категории «Лучший спектакль. Большая форма» получил спектакль «Солнце Ландау» режиссера Анатолия Шульева, поставленный в Театре имени Вахтангова. В номинации «Малая форма» победила постановка «Обломов» Андрея Прикотенко в Александринском театре. Лучшим музыкальным спектаклем зрители признали «Вертинского» Нины Чусовой. Спектаклем для детей и юношества стала работа Егора Перегудова «Багдадский вор и черная магия» в Театре имени Маяковского.
Звание лучшего режиссера по итогам зрительского голосования получил Роман Габриа за постановку «Театральный роман» в Театре имени Ленсовета. Награду за лучшее художественное оформление завоевала постановка «Усадьба Ланиных» Максима Обрезкова, представленная в РАМТ.
Среди актерских работ зрители отметили Лидию Вележеву за роль Кручининой в спектакле «Без вины виноватые» Малого театра и Павла Попова, исполнившего роль Льва Ландау в спектакле «Солнце Ландау». В музыкальном театре лучшими стали Николина Калиберда за роль в спектакле «Душечка» и Иван Ожогин за работу в постановке «Хищники».
В детском и юношеском сегменте премии награды получили Екатерина Короткова за спектакль «Ежик в тумане» в Театре РОСТА и Константин Бобков за участие в постановке «Простодурсен. Великий театр» в Театре «Практика». В номинации, посвященной ролям театральных актеров в кино, победителями стали Анна Якунина и Антон Хабаров.
Лучшим директором театра зрители признали Владимира Витько, возглавляющего Омский драматический театр «Галерка». Рязанский театр драмы получил награду как лучший региональный театр, а Русский театр драмы имени Айтматова в Киргизии был отмечен как лучший русский театр за рубежом.
Отдельно были названы победители социальных и специальных номинаций. Лучшим социальным проектом в театре стал «Логотеатр» Малого театра. В номинации, приуроченной к 80-летию Победы, отмечены спектакли «Нашествие» в Театре имени Моссовета и «Эшелон» в Театре «Сфера». Лучшим театральным фестивалем признан проект «Театральный бульвар», реализованный при участии департамента культуры Москвы.
Премия «Звезда театрала» вручается с 2008 года и остается единственной российской театральной наградой, лауреатов которой определяют сами зрители посредством интернет-голосования.
