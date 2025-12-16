Обнародованы неожиданные итоги международной премии «Звезда театрала»

В этом году награды вручили в 20 номинациях. Голосование стало рекордным за всю историю премии: участие в нем приняли 187 173 зрителя более чем из 60 стран. Основной массив голосов поступил из России, далее следовали США, Таиланд и Сербия, передает ТАСС.