От библиотек до музеев: какие культурные проекты реализуются в Алматы сегодня

Как сообщили в Управлении культуры города, обновлённые библиотеки перестают быть исключительно пространствами для чтения и всё чаще выполняют функции многоформатных общественных центров.
В обновлённых библиотеках создаются коворкинг-пространства, зоны отдыха, мультимедийные площадки, а также специальные площадки для проведения лекций, мастер-классов, творческих встреч и литературных мероприятий. Такой формат позволяет расширить функционал библиотек и адаптировать их к современным запросам горожан.
По мнению специалистов управления, современные библиотеки становятся точками притяжения для разных возрастных групп: детей, молодёжи и взрослой аудитории. Они способствуют развитию творческого потенциала, формированию культурной среды и созданию общественных пространств нового поколения.
Отмечается, что развитие библиотечной сети имеет значение не только для внутренней культурной жизни города, но и для продвижения Алматы, как центра культурного туризма и историко-культурного наследия Казахстана.
На сегодняшний день в городе уже модернизированы 28 городских библиотек. В перспективе планируется открытие новых библиотек в шаговой доступности, что позволит расширить доступ населения к современным культурным и образовательным ресурсам.
В рамках плана развития Алматы Управление культуры реализует ряд крупных проектов, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт и создание объектов культурной инфраструктуры. В их числе, проведение научно-реставрационных работ в зданиях Союза писателей Казахстана, Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац, а также Казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова.
Параллельно ведётся строительство мемориального комплекса Райымбека батыра, осуществляется ремонт театра традиционного искусства «Алатау», а также благоустройство прилегающих территорий, с учётом удобства и доступности для посетителей.
Кроме того, в планах — открытие музея метеорологии «OBSERVATORIUM» на базе бывшей Верненской обсерватории, являющейся памятником истории и культуры местного значения. Новый музей станет важным образовательным и туристическим объектом, ориентированным как на жителей города, так и на его гостей.