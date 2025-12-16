От библиотек до музеев: какие культурные проекты реализуются в Алматы сегодня

Кроме того, в планах — открытие музея метеорологии «OBSERVATORIUM» на базе бывшей Верненской обсерватории, являющейся памятником истории и культуры местного значения. Новый музей станет важным образовательным и туристическим объектом, ориентированным как на жителей города, так и на его гостей.