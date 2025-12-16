Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ вербуют наемников через TikTok

Вооруженные силы Украины вербуют иностранных наемников через социальную сеть TikTok, обманывая их в размере денежного вознаграждения. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в российских силовых структурах.

Вооруженные силы Украины вербуют иностранных наемников через социальную сеть TikTok, обманывая их в размере денежного вознаграждения. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, украинские спецслужбы публикуют в TikTok предложения о службе с обещанием выплат в пять тысяч долларов в месяц. Однако на практике наемники, в основном граждане Колумбии, получают лишь 350−400 долларов. Такие случаи фиксируются на херсонском и запорожском направлениях.

Источник отметил, что наемники стали попадаться реже, но их вербовка продолжается, передает ТАСС.

Отбывающих тюремный срок украинцев стали вербовать в ряды национальной армии, чтобы затем бросить их на смерть в Харьковской области.

Кроме того, украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты для знакомств, используя схему психологического шантажа. Кураторы представляются в чатах девушками, готовыми на свидание, выясняют у школьников адреса ближайших торговых центров, а затем отправляют видео с «благодарностью от ВСУ».