ТАСС: ВСУ вербуют наемников через TikTok

По данным источника, украинские спецслужбы публикуют в TikTok предложения о службе с обещанием выплат в пять тысяч долларов в месяц. Однако на практике наемники, в основном граждане Колумбии, получают лишь 350−400 долларов. Такие случаи фиксируются на херсонском и запорожском направлениях.