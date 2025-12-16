Вооруженные силы Украины вербуют иностранных наемников через социальную сеть TikTok, обманывая их в размере денежного вознаграждения. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, украинские спецслужбы публикуют в TikTok предложения о службе с обещанием выплат в пять тысяч долларов в месяц. Однако на практике наемники, в основном граждане Колумбии, получают лишь 350−400 долларов. Такие случаи фиксируются на херсонском и запорожском направлениях.
Источник отметил, что наемники стали попадаться реже, но их вербовка продолжается, передает ТАСС.
Отбывающих тюремный срок украинцев стали вербовать в ряды национальной армии, чтобы затем бросить их на смерть в Харьковской области.
Кроме того, украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты для знакомств, используя схему психологического шантажа. Кураторы представляются в чатах девушками, готовыми на свидание, выясняют у школьников адреса ближайших торговых центров, а затем отправляют видео с «благодарностью от ВСУ».