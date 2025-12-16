«Чем больше разговоров идет о мире между Россией и Украиной, идут переговоры как в Европе, так и в Америке, тем больше Украина пытается сорвать переговоры и не допустить никакого перемирия. Как только начинает формироваться какое-то общее понимание, Украина начинает прилагать все больше усилий для срыва перемирия», — сказал Липовой.