Жесткий ответ за Грозный и Ростов: генерал указал цель ракетам

В ночь на 14 и 15 декабря российские системы ПВО уничтожили почти пять сотен украинских беспилотников, пытавшихся атаковать регионы РФ.
В ночь на 15 декабря под массированную атаку попала Ростовская область, в Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Хозяин одной из машин начал тушить пожар и обжег руку. На улице Всесоюзная повреждена кровля частного дома. Повреждения получили частные постройки в других районах Ростовской области.
Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в разговоре с aif.ru предрек Киеву жесткий ответ за совершенные атаки.
Откуда летят дроны на Ростов.
По мнению Липового, противник запускал беспилотники с территории приграничных регионов Украины.
«С приграничных регионов и территории Украины ВСУ была организована очередная попытка проведения террористических атак. Большая часть нейтрализована. Военным уже абсолютно точно известно, откуда дроны разлетелись», — сказал Липовой.
Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов допускал, что украинские агенты под видом рыбаков могли запускать дроны из акватории Азовского моря, например, со стороны Мариуполя.
«Могут быть такие люди, которые там остались и выполняют функцию диверсионно-разведывательных групп. Могут быть и те, которых давно заслали», — пояснял Попов.
Армия РФ готовит ответ.
Киеву стоит приготовиться — российская армия нанесет жесткий ответный удар.
«Военным уже абсолютно точно известно, откуда дроны разлетелись. По этим местам будет нанесен ответный удар, и удар будет очень жёсткий», — подчеркнул Липовой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников. Владимир Путин четко дал понять: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.
Киев не хочет договариваться.
Липовой объяснил, с чем связаны массированные атаки беспилотников в последние дни. Он убежден, что Киев не хочет договариваться о мире.
«Чем больше разговоров идет о мире между Россией и Украиной, идут переговоры как в Европе, так и в Америке, тем больше Украина пытается сорвать переговоры и не допустить никакого перемирия. Как только начинает формироваться какое-то общее понимание, Украина начинает прилагать все больше усилий для срыва перемирия», — сказал Липовой.
Генерал-майор подчеркнул, что количество беспилотников, которые запускает Киев, пропорционально зависит от хода переговоров.
«Киевскому режиму мир на Украине не нужен», — констатировал Липовой.