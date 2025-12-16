В Омске погасили долги по зарплате для 34 авиаремонтников на 1,6 млн рублей

16 декабря Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о взыскании долгов по зарплате для 34 омичей. Выплаты — более 1,6 млн рублей — задерживали сотрудникам местного авиапредприятия.
Деньги люди смогли получить после проверки, инициированной по их обращениям. На личном приеме у прокурора омичи рассказали о неисполнении трудового законодательства авиаремонтным предприятием «МОТОР».
Было установлено, что задолженность перед работниками у компании образовалась за ноябрь 2025 года.
Транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений закона руководителю общества. После рассмотрения документа предприятие полностью перечислила сотрудникам их деньги.
Кроме того, в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о невыплате заработной платы в установленный срок. Разбирательства продолжаются.
