Метели и гололед: синоптики передали прогноз погоды в Башкирии на три дня

В Башкирии в ближайшие три дня пообещали метели, порывистый ветер и понижение температуры до −25 градусов. Прогноз погоды на 16, 17 и 18 декабря передали в Башгидрометцентре.
Во вторник, 16 декабря, спрогнозировали метель и порывистый ветер. Температура воздуха днем будет около −10,-15°.
В середине недели, 17 декабря, будет снегопад и умеренный ветер. Ночью температура опустится до −25°, днем пообещали −8,-13°.
В четверг, 18 декабря, спрогнозировали снегопад и гололед. Температура воздуха ночью −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −4,-9°.
