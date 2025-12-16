Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метели и гололед: синоптики передали прогноз погоды в Башкирии на три дня

Температура воздуха в Башкирии опустится до −25 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие три дня пообещали метели, порывистый ветер и понижение температуры до −25 градусов. Прогноз погоды на 16, 17 и 18 декабря передали в Башгидрометцентре.

Во вторник, 16 декабря, спрогнозировали метель и порывистый ветер. Температура воздуха днем будет около −10,-15°.

В середине недели, 17 декабря, будет снегопад и умеренный ветер. Ночью температура опустится до −25°, днем пообещали −8,-13°.

В четверг, 18 декабря, спрогнозировали снегопад и гололед. Температура воздуха ночью −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −4,-9°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.