«Кайрат» обошёл клубы Ла Лиги с АПЛ и попал в мировой рейтинг

В него вошёл один представитель Казахстана — алматинский «Кайрат» расположился на 240-м месте, имея в активе 90,75 балла. Причем казахстанский клуб оказался выше таких команд, как «Ницца» (242, Франция), «Севилья» (252, Испания) и «Вест Хэм» (253, Англия).
Возглавляет рейтинг французский «Пари Сен-Жермен». На втором месте идёт мадридский «Реал», а тройку лучших команд мира замыкает лондонский «Челси».
Топ-10 лучших клубов мира по версии IFFHS выглядит так:
ПСЖ (Франция) — 585 очков, «Реал» Мадрид (Испания) — 534, «Челси» (Англия) — 483, «Интер» (Италия) — 453, «Бавария» (Германия) — 437, «Барселона» (Испания) — 404, «Арсенал» (Англия) — 401, «Фламенго» (Бразилия) — 400, «Палмейрас» (Бразилия) — 378, «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 371.
IFFHS учитывал выступления клубов за период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. Полный рейтинг доступен здесь.
В этом сезоне «Кайрат» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. После шести туров команда Рафаэля Уразбахтина имеет в активе одно очко и замыкает общую таблицу ЛЧ. «Кайрату» осталось провести два матча на общем этапе турнира: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский «Брюгге», а 28 января сыграют в Лондоне с местным «Арсеналом».