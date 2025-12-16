«Кайрат» обошёл клубы Ла Лиги с АПЛ и попал в мировой рейтинг

В этом сезоне «Кайрат» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. После шести туров команда Рафаэля Уразбахтина имеет в активе одно очко и замыкает общую таблицу ЛЧ. «Кайрату» осталось провести два матча на общем этапе турнира: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский «Брюгге», а 28 января сыграют в Лондоне с местным «Арсеналом».