Военные ВС РФ за сутки уничтожили шесть пунктов БПЛА ВСУ

Подразделения Восточной группировки войск за прошедшие сутки нанесли противнику значительный урон, уничтожив несколько объектов управления и техники. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
По его словам, в результате действий российских сил были ликвидированы шесть пунктов управления беспилотной авиацией противника. Удары наносились операторами ударных БПЛА подразделений беспилотных систем.
Кроме того, как уточнил Миськов, были уничтожены квадроцикл, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада с материальными средствами, а также станция спутниковой связи Starlink, использовавшаяся ВСУ.
Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры освобождения населённого пункта Варваровка в Запорожской области, на которых показан военнослужащий ВС РФ с российским триколором, проходящий по улицам села, а также работа артиллерии и применение беспилотников по военной технике противника.