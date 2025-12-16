Защита Елены Блиновской посетит ее в колонии во Владимирской области

Узнать больше по теме

Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»

«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.