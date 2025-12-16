Защита Елены Блиновской посетит ее в колонии во Владимирской области

Адвокат Наталия Сальникова проинформировала агентство РИА Новости о том, что команда защиты блогера Елены Блиновской намерена навестить её в исправительной колонии, расположенной во Владимирской области.
Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, обвинив в неуплате налогов на 918 млн рублей. На текущий момент эту сумма с учетом штрафов и пеней выросла до 1,4 млрд рублей.
Сальникова ранее уже сообщала, что на минувшей неделе Елену Блиновскую перевели в колонию во Владимирской области. Касательно планов по визиту адвокат отметила, что посещение обязательно состоится, однако точные даты пока не определены.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Елены Блиновской. Защита оспаривала ее приговор в пять лет колонии за неуплату налогов и легализацию «сэкономленных» на этом денег. Государству женщина задолжала более одного млрд рублей.