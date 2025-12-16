Выяснилось, какая диета портит россиянам сон даже без диабета

Наиболее неблагоприятным оказался рацион с низким содержанием белка и высоким уровнем жиров. Такой тип питания стабильно ассоциировался с ухудшением сна вне зависимости от состояния углеводного обмена. В то же время диета с пониженной долей углеводов и относительно высоким содержанием жиров, напротив, снижала риск опасного укорочения сна как у людей с нарушенным обменом глюкозы, так и у участников без диабета.