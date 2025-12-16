Ричмонд
Выяснилось, какая диета портит россиянам сон даже без диабета

Нарушение баланса белков и углеводов в рационе напрямую связано с ухудшением качества сна, независимо от уровня сахара в крови.

Нарушение баланса белков и углеводов в рационе напрямую связано с ухудшением качества сна, независимо от уровня сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Мейсона и Исследовательского института здравоохранения штата Мэн.

В основу работы, опубликованной в Frontiers in Nutrition (FN), легли данные 66 148 взрослых мужчин и женщин, за которыми наблюдали в период с 2007 по 2020 год. Исследователи сопоставляли продолжительность и качество сна с пищевыми привычками участников и показателями уровня глюкозы в крови. Результаты были опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что люди с диабетом и предиабетом заметно чаще сталкиваются с бессонницей и фрагментированным, прерывистым сном. При этом колебания уровня сахара нередко сопровождались как сокращением, так и чрезмерным увеличением продолжительности ночного отдыха.

Наиболее неблагоприятным оказался рацион с низким содержанием белка и высоким уровнем жиров. Такой тип питания стабильно ассоциировался с ухудшением сна вне зависимости от состояния углеводного обмена. В то же время диета с пониженной долей углеводов и относительно высоким содержанием жиров, напротив, снижала риск опасного укорочения сна как у людей с нарушенным обменом глюкозы, так и у участников без диабета.

Неожиданным для исследователей стало и то, что более жесткий контроль питания и уровня сахара в крови также нередко сопровождался ухудшением сна. Этот эффект наблюдался даже у тех, кто формально придерживался рекомендованных норм.

Авторы исследования отмечают, что качество сна определяется не только режимом дня и привычными рекомендациями по его гигиене. Рацион питания и особенности контроля глюкозы играют более значимую роль, чем считалось ранее, а универсальные диетические схемы могут по-разному влиять на ночное восстановление организма.

