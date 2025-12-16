Ричмонд
Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады

Казахстанская боксерша, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже и трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай выставила на продажу автомобиль, который был подарен ей после Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта спортсменки. По словам Кызайбай, машина служила ей более года и сейчас находится в хорошем состоянии.

Решение о продаже далось ей непросто. Оно вызвано желанием осуществить давнюю мечту — открыть собственный боксерский зал.

Назым отметила, что на ближайшие годы ставила перед собой три большие цели:

стать трехкратной чемпионкой мира; приобрести дом для родителей;создать собственное спортивное пространство.

Первые две задачи уже выполнены, а продажа автомобиля должна помочь приблизиться к третьей. Поступок титулованной спортсменки вызвал широкий отклик среди болельщиков и спортивного сообщества. Многие в комментариях поддержали ее стремление инвестировать личные средства в развитие бокса и воспитание будущих чемпионов.

