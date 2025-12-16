Ричмонд
За неделю четыре приморские семьи пополнились двойнями

В Приморье за неделю с 8 декабря по 14 декабря на свет появились 134 мальчика и 111 девочек.

Источник: РИА "Новости"

Впервые родителями стали 115 семей, в 76 семьях появились вторые дети, а 51 семья может с гордостью называться многодетной. В 23 семьях родились четвёртые, пятые и даже шестые малыши.

Как отмечает пресс-служба краевого минздрава, четыре приморские семьи пополнились двойнями. Лидером по количеству принятых родов стал Владивостокский клинический родильный дом № 3 — там встретили 69 новорождённых.

В ведомстве напомнили, что молодые пары могут заранее пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны мужчинам и женщинам в поликлиниках по месту жительства. Такая профилактика помогает снизить риски для здоровья будущих родителей и способствует рождению здоровых детей.