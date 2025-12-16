За неделю четыре приморские семьи пополнились двойнями

В ведомстве напомнили, что молодые пары могут заранее пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны мужчинам и женщинам в поликлиниках по месту жительства. Такая профилактика помогает снизить риски для здоровья будущих родителей и способствует рождению здоровых детей.