Выявлен маркер, мешающий успешному лечению депрессии и шизофрении

Ученые обнаружили биологический фактор, который может объяснить, почему пациенты с одинаковыми психиатрическими диагнозами по-разному реагируют на терапию. Речь идет об общем «иммуно-воспалительном» типе работы мозга, связанном с ослабленным эффектом стандартного лечения.
Исследование провела группа специалистов под руководством Фэя Вана из Нанкинского медицинского университета. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry. В работе говорится, что у части пациентов с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией выявлен единый биологический механизм, связанный с системным воспалением.
Для анализа ученые использовали методы неинвазивной нейровизуализации. Это позволило выявить характерный паттерн связности мозговых сетей. Он оказался напрямую связан с нарушениями работы иммунной системы и признаками хронического воспаления.
Авторы исследования пришли к выводу, что за схожими психиатрическими симптомами могут скрываться разные биологические причины. Один из таких механизмов, как показала работа, связан не только с изменениями в мозге, но и с воспалительными процессами во всем организме.
Исследователи отмечают, что это первое подтверждение существования универсального «воспалительного типа мозга», который проявляется сразу при нескольких психических расстройствах. Для клинической практики это имеет принципиальное значение.
По оценке ученых, пациенты с таким типом мозговой активности хуже отвечают на традиционные психотропные препараты. Это означает, что им могут потребоваться иные подходы к лечению, в том числе терапия, направленная на снижение воспаления.
