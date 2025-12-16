В Иркутске открыли мемориальную доску бойцу СВО Максиму Борисенко

В Иркутске на фасаде школы № 24 открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Максиму Борисенко. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— В 2022 году герой ушел добровольцем «за ленточку». Там он проявил невероятное мужество и отвагу. Погиб весной 2023 года под Кременной в Луганской Народной Республике. Максим Борисенко стал примером истинного патриотизма для всех нас и, прежде всего, для дочери и сына. Светлая память нашему герою, — сказал мэр города Руслан Болотов.
Максим Борисенко окончил школу № 24 в 2007 году. После университета и службы в армии он работал машинистом тепловоза. В 2022 году, имея бронь, уволился и ушел добровольцем в зону СВО, где служил механиком-водителем. Был награжден медалями «Суворова» и «За боевые отличия». Орден Мужества он получил посмертно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Эдуард Преин из Тайшета героически погиб в зоне СВО.