В Иркутске открыли мемориальную доску бойцу СВО Максиму Борисенко

— В 2022 году герой ушел добровольцем «за ленточку». Там он проявил невероятное мужество и отвагу. Погиб весной 2023 года под Кременной в Луганской Народной Республике. Максим Борисенко стал примером истинного патриотизма для всех нас и, прежде всего, для дочери и сына. Светлая память нашему герою, — сказал мэр города Руслан Болотов.