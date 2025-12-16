Уроженка страны ближнего зарубежья лишилась гражданства РФ: за что наказали женщину

Уроженку одной из стран ближнего зарубежья лишили российского гражданства и российского паспорта за оскорбление военнослужащих. Такое решение было принято Управлением по делам миграции УМВД России по Магаданской области. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
По итогам проведенной правоохранителям проверки выяснилось, что женщина в одном из мессенджеров не раз оскорбительно высказывалась в адрес российских военных, уточнили в ведомстве.
Также правоохранители добавили, что до этого женщина три раза привлекалась к административной ответственности за публичные действия, дискредитирующие ВС РФ. Но несмотря на предпринимаемые властями меры, уроженка ближнего зарубежья продолжала оскорбительно высказываться и о российской армии, и о россиянах.
Паспорт у лишенной гражданства женщины изъяли, но она останется в России — здесь у нее живет близкий родственник. Правда, находиться она теперь в стране будет в статусе иностранной гражданки. Теперь ей придется оформлять документы для законного пребывания в России.
Ранее сотрудники ФСБ России показали, как можно выходцу из республик Центрально-Азиатского региона быстро лишиться гражданства России и отправиться в страну исхода. При этом сроком на 50 лет без права въезда в Россию.
А другого уроженца Центральной Азии лишили российского гражданства за конфликт в Липецке. При этом ему также запретили въезд в РФ сроком на 50 лет.