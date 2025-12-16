Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Долиной

Полина Лурье, купившая квартиру Ларисы Долиной и оставшаяся без денег и без жилья, имеет право потребовать возмещение убытков с обманувших певицу аферистов. Такое решение принял суд первой инстанции, информирует ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Отказывая во взыскании с Долиной в пользу Лурье денежных средств, составляющих стоимость квартиры, суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков», — сказано в публикации.
Напомним, Верховный суд РФ рассмотрит 16 декабря жалобу Лурье по делу Долиной. Покупательница заплатила за принадлежавшее Долиной жильё 112 млн рублей, но после того, как выяснилось, что певица находилась под влиянием мошенников, суд решил не передавать жильё Лурье и не возвращать ей деньги.
