При ударах ВС США по катерам в Тихом океане погибли восемь человек

Напомним, в начале декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков, которые впоследствии оказываются на территории Соединённых Штатов. Он уточнил, что фактически речь идёт о поставках наркотических средств, что, в свою очередь, может повлечь жёсткую реакцию со стороны Вашингтона. Президент добавил, что рассматривает подобные действия стран как угрозу национальной безопасности США.