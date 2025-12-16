При ударах ВС США по катерам в Тихом океане погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате ударов, нанесённых американскими военными по катерам в международных водах Тихого океана, сообщили в Пентагоне.
Министерство обороны США утверждает, что на уничтоженных судах перевозились наркотики.
«Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. В ходе этих действий были убиты в общей сложности восемь мужчин-наркотеррористов», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Пентагона в социальной сети X*.
Телеканал CNN подсчитал, что за последние месяцы Вооружённые силы США уничтожили у побережья Латинской Америки свыше 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак американских военных стали около 90 человек.
Напомним, в начале декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков, которые впоследствии оказываются на территории Соединённых Штатов. Он уточнил, что фактически речь идёт о поставках наркотических средств, что, в свою очередь, может повлечь жёсткую реакцию со стороны Вашингтона. Президент добавил, что рассматривает подобные действия стран как угрозу национальной безопасности США.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.