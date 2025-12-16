Раскрыты обстоятельства гибели ветерана ММА «Мондрагона» дос Сантоса

Бразильский боец смешанного стиля Жеронимо дос Сантос, пропавший в выходные на Амазонке, был найден мертвым. Тело 45-летнего спортсмена обнаружили спасатели в понедельник после почти двух суток поисков.
По данным зарубежных СМИ, дос Сантос находился на реке Рио-Негро вместе со своей девушкой. Во время купания он оказался на опасном участке водоема. Отмечается, что боец не умел плавать. Тело было найдено дайверами пожарной службы — оно застряло под камнями на дне реки, передает ТАСС.
Жеронимо дос Сантос, выступавший под прозвищем Мондрагон, провел в ММА 72 поединка и одержал 45 побед. В последние годы карьера тяжеловеса складывалась неровно: с 2024 года он не выступал, проиграв четыре из пяти последних боев.
За свою карьеру бразилец успел выступить в ряде крупных промоушенов, включая российские ACA, RCC, Fight Nights и M-1. В 2012 году он подписал контракт с UFC и должен был дебютировать на турнире в Рио-де-Жанейро, однако бой был отменен после положительного теста на гепатит B. В соответствии с правилами североамериканских комиссий дальнейшее сотрудничество с лигой оказалось невозможным.
В последние годы дос Сантос также пробовал себя в кулачных боях. В июне он должен был провести поединок с Андреем Орловским, однако отказался от встречи. Последний выход Мондрагона на публику состоялся в апреле в лиге Bare Knuckle Fighting Championship. В Дубае он встретился с Алексеем Олейником и одержал победу тяжелым нокаутом в первом раунде. После боя российского ветерана долго приводили в сознание врачи.
За карьеру дос Сантос неоднократно выходил против российских бойцов. Он уступал Александру Емельяненко, Сергею Харитонову и Виталию Минакову, свел вничью поединок с Иваном Штырковым, а в 2023 году был нокаутирован Вячеславом Дациком в кикбоксерском бою в Самаре. Были и обратные эпизоды, когда победы бразильца становились болезненными для российских болельщиков.
Гибель Жеронимо дос Сантоса стала трагическим финалом насыщенной и противоречивой карьеры. Сегодня о бойце вспоминают как об одном из самых жестких и узнаваемых тяжеловесов своего времени.
