Раскрыты обстоятельства гибели ветерана ММА «Мондрагона» дос Сантоса

В последние годы дос Сантос также пробовал себя в кулачных боях. В июне он должен был провести поединок с Андреем Орловским, однако отказался от встречи. Последний выход Мондрагона на публику состоялся в апреле в лиге Bare Knuckle Fighting Championship. В Дубае он встретился с Алексеем Олейником и одержал победу тяжелым нокаутом в первом раунде. После боя российского ветерана долго приводили в сознание врачи.